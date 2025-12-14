Село Чавдар отново се превърна в коледната столица на България. За пета поредна, юбилейна година хиляди посетители от цялата страна преминават през селото, за да се потопят в атмосферата на т.нар. „Балканска Лапландия“.

Коледното село предлага разширена празнична зона с повече къщички, богато разнообразие от храни и напитки, както и наситена културна програма. Празничните светлини бяха запалени в началото на декември, а събитията ще продължат до 1 януари.

Емоцията измества вещите: Новата тенденция в празничните подаръци

В програмата са включени концерти на популярни български изпълнители, театрални представления, стендъп комедия и специални събития за деца. Сред участниците тази година са Елизабет, група „Пиф“, Мона, Роби, Стенли, както и Хасковският драматичен театър. Новогодишната вечер ще бъде отбелязана с концерт на група „Цунами“.

Чавдар привлича посетители от цялата страна – от София, Пазарджик, Видин, Кюстендил, Търговище и много други населени места. Близостта до столицата и добрата инфраструктура правят селото леснодостъпна дестинация за еднодневни и семейни посещения.

Паралелно с коледните празници в селото беше открит и обновеният Археологически парк „Тополница“. Проектът е реализиран в продължение на пет години с участието на над 40 специалисти и представя уникална музейна експозиция. Сред най-ценните находки са артефакти от ранния неолит, датирани отпреди около 8000 години, които свидетелстват за едно от най-старите човешки заселвания в региона.

Писателят Георги Бардаров, който също беше сред гостите на коледното село, представи най-новия си роман и сподели, че за него най-ценното е усещането за „коледно чудо“, което мястото създава у посетителите. По думите му Чавдар се е превърнал в пример за село със собствен дух и идентичност.

Организаторите и местната власт виждат в инициативата не само туристическа атракция, но и знак за постепенното възраждане на българските села. Все повече млади семейства и деца посещават Чавдар, което дава надежда за по-положителни демографски тенденции и нов живот в малките населени места.

Повече гледайте във видеото.