По време на празниците все повече хора се отказват от традиционните подаръци и избират нещо различно – емоция и преживяване. Вместо вещи, които с времето остаряват и се забравят, те подаряват моменти, които остават като спомен. Тази тенденция става все по-осезаема, особено около Коледа и Нова година. Преживяванията не се купуват от магазин, а се изживяват – и точно това ги прави толкова ценни.

Едно от местата, където интересът рязко нараства по празниците, е планетариумът в София. Там посетителите могат да се потопят в света на галактиките, Вселената и черните дупки по начин, който съчетава знание и забавление. Според специалистите подобни преживявания имат силен емоционален заряд и остават дълго в съзнанието.

Интересът е толкова голям, че екипът на планетариума решава да работи и на 24 и 25 декември, за да даде възможност на хората да прекарат празниците по различен начин. Освен образователна стойност, мястото се оказва и сцена на лични, емоционални моменти – през последната година там са реализирани стотици романтични срещи и десетки предложения за брак.

След звездите пътят към емоциите продължава и на земята – в ателиета, където хората сами създават подаръци. Отпечатването на тениски, торбички или постери се превръща в споделено преживяване, в което крайният резултат има лична стойност, защото е направен със собствените ръце.

За някои най-ценният подарък е времето заедно. Така Калина и Рая избират не вещ, а общо преживяване, което им позволява да се откъснат от натовареното ежедневие и да споделят нещо лично и запомнящо се.

Емоцията намира своя път и в кухнята. Все повече хора подаряват или получават кулинарни курсове, които съчетават обучение, удоволствие и споделяне. Според кулинарни специалисти съвместното готвене не е просто приготвяне на храна, а начин за създаване на общност, радост и усещане за близост. За участниците тези преживявания остават под формата на спомени, вкусове и аромати – нещо, което не може да се опакова, но остава за дълго.

От звездите, през мастилото, до аромата на топла храна – навсякъде посланието е едно и също: празникът не е във вещите, а в моментите, които споделяме.

