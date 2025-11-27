-
Организаторите подчертават, че акцията учи малките на съпричастност
Вместо да чакат Дядо Коледа да им донесе подарък, тази година самите деца могат да се превърнат в него. Инициатива приканва малките доброволци да приготвят подарък, да нарисуват картичка и да ги занесат в „Къщичката на надеждата №9“, разположена на коледния фестивал в пространството пред НДК. Оттам даровете им ще отпътуват към деца в нужда из цялата страна.
Организаторите подчертават, че акцията не просто събира подаръци, а учи децата на съпричастност. „Искаме всяко дете да почувства магията на Коледа – както тези, които даряват, така и тези, които получават“, обясняват от екипа на инициативата.
Запалиха светлините на най-високото коледно дърво в света (ВИДЕО)
В „Къщичката на надеждата“ вече се трупат цветни пакети, книжки, играчки и ръчно правени картички с пожелания. Организаторите препоръчват подаръците да бъдат нови или много добре запазени.
Подходящи са:
- книжки, лего, пъзели;
- меки играчки, кукли, творчески комплекти;
- зимни аксесоари – шалчета, ръкавици, шапки;
- лична, собственоръчно нарисувана картичка.
„Картичките са най-ценни – те носят личното послание на едно дете към друго и точно това стопля сърцата“, казват доброволците.
След събиране и сортиране, кутиите се изпращат към детски центрове, социални услуги, кризисни комплекси и малки общности в различни региони.
„Стремим се подаръкът на всяко дете да отиде точно там, където е най-нужен“, уверяват организаторите.
Все повече семейства използват инициативата като начин да учат децата на доброта. „Най-хубавият урок преди Коледа е да покажем на децата си, че щастието е в това да дадеш, не само да получиш,“ споделят родители, които вече са участвали.
„Къщичката на надеждата №9“ ще бъде отворена през целия период на коледния фестивал пред НДК. Доброволците приканват малки и големи да се включат, защото „една малка стъпка от едно дете може да промени цяла Коледа за друго“.
