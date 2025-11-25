Снимка: БТА
То се намира в Дортмунд
Светлините на най-високото коледно дърво в света бяха запалени в германския град Дортмунд.
Дървото е високо 46 метра и тежи около 40 000 килограма. Украсата му отнема цели четири седмици. То беше осветено от 48 000 лампи и е в центъра на коледния пазар на Дортмунд.
Градът привлича стотици хиляди туристи всяка година, които се стичат, за да опитат кулинарните изкушения и да купят подаръци за близките си.Редактор: Ина Григорова
