Светлините на най-високото коледно дърво в света бяха запалени в германския град Дортмунд.

Дървото е високо 46 метра и тежи около 40 000 килограма. Украсата му отнема цели четири седмици. То беше осветено от 48 000 лампи и е в центъра на коледния пазар на Дортмунд.

Градът привлича стотици хиляди туристи всяка година, които се стичат, за да опитат кулинарните изкушения и да купят подаръци за близките си.

Редактор: Ина Григорова