Американската поп звезда Марая Кери ще участва в церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина на 6 февруари, обявиха организаторите.

Кери, една от най-продаваните изпълнителки в света, е първият международен гост, потвърден за церемонията на стадион „Сан Сиро“ в Милано.

Марая Кери е Личност на 2026 година според MusiCares

Организаторите съобщиха, че нейната музика е „способна да свързва поколенията и културите“ и отразява емоцията и атмосферата на събитието, предаде АФП.

Олимпийският факел в момента преминава през Италия в навечерието на Игрите, които ще се проведат между 6 и 22 февруари в голяма част от Северна Италия.

Зимните параолимпийски игри ще се проведат от 6 до 15 март.

