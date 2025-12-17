"Нямам идея защо в НС беше направен опит да бъде вкаран за разглеждане и след това изтеглен бюджетът за догодина. Това е моят честен отговор. Правителството, в момента, в който прие на заседание така наречения удължителен бюджет – много ясно показа, че няма ангажимент да изпълнява политики, за които няма подкрепа в парламента. Очевидно е вече, че отиваме към избори. Това заявяват всички партии. Моето виждане е, че колкото се може по-скоро трябва да има ново и стабилно редовно управление. То трява да приеме бюджет, който да гарантира всички политики, което едно правителство, получило легитимност от суверена – трябва да провежда". Това заяви премиерът Росен Желязков от Брюксел, където участва в Срещата на върха Европейски съюз (ЕС)-Западни Балкани.

Той подчерта,че няма никакви притеснения от въвеждането на еврото у нас на 1 януари с оглед на това, че ще влезем в еврозоната с удължен бюджет. „Всичко, което е необходимо – със Закона за въвеждане на еврото, със създадения механизъм, с институциите, които вярвам, че служебният кабинет бързо ще съумее да използва, за да разсее всички спекулации и страхове – е направено. Ще се справим и с това предизвикателство”, категоричен е министър-председателят.

И допълни, че всеки бюджет следва определена логика и политики и дава възможност за по-голяма гъвкавост на всичко, което трябва да се финансира. "Дава яснота и по отношение на социалните плащания, които преходният бюджет, т.е. удължителният, не може да осигури", посочи Желязков.

