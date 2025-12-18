Започна регистрацията на електрическите тротинетки в Русе. На заседанието си в сряда Общинският съвет прие новата нормативна уредба, според която общините трябва да регистрират превозните средства, развиващи максимална скорост до 25 км/ч, както и да контролират спазването на законовите изисквания. Документите за регистрацията ще се приемат в един от общинските информационни центрове. Все още обаче не е уточнено в кой.

„На 7 септември влязоха в сила поправките на Закона за движение по пътищата. Общините са длъжни в шестмесечен период да започнат регистрация на индивидуалните електрически превозни средства. В изискванията на закона ясно е посочено, че за да се извърши регистрация, собственикът трябва да докаже притежанието на съответното индивидуално електрическо превозно средство. Дали ще бъде с фактура, дали ще бъде с договор – но трябва да има документ за собственост. Той е част от пълния комплект, заедно със заявлението, иначе няма как да бъде регистрирана такава тротинетка". Това обясни в „Здравей, България” зам.-кметът на община Русе Димитър Недев.

Той подчерта, че в областния град наредбата е приета само преди два дни. След оповестяване на протокола на Общинския съвет има 14-дневен срок за обжалване. След това предстои публикуването на наредбата на сайта на Общинския съвет. Три дни след това започва регистрацията. По изчисленията на зам.-кмета регистрацията на тротинетките ще започне около 10 януари догодина.

По отношение на това къде ще бъдат бъдат поставени номерата на тротинетките Недев подчерта, че за това се очаква заповед на кмета. "Всяка община решава за себе си. Някъде може да има номера, някъде може да има само стикери. Ние сме решили да има номера, за да могат да бъдат контролирани тротинетките чрез видеокамерите за наблюдение", посочи той.

Заместник-кметът припомни и какво е индивидуално електрическо превозно средство според закона. "Това е превозно средство с електродвигател, чиято минимална скорост е 6 км/чч, а максималната е 25 км/ч. За община Русе максималната скорост - с решение на Общинския съвет от тази година, е 15 км/ч", заяви той.

