Четвърти кръг от консултациите при държавния глава Румен Радев. Той се срещна с парламентарните групи на „Алианс за права и свободи“ и МЕЧ. Нито една от двете формации не вижда възможност за преконфигурация в рамките на 51-ото НС. Според тях пътят напред е нов предсрочен парламентарен вот.

От АПС настояха за машинно броене и отчитане на резултатите. Лидерът на МЕЧ заяви, че най-подходящото време за избори е първата седмица на април. А президентът заяви, че избори през февруари не са опция.

„Алианс за права и свободи“ на консултации: Практически е невъзможно съставянето на ново правителство в това НС

За седми път тази седмица Румен Радев зададе въпроса възможно ли е създаване на ново мнозинство в настоящия парламент, което да излъчи правителство. Отговор потърси първо от „Алианс за права и свободи“.

„Практически е невъзможно съставяне на ново правителство в рамките на този парламент. Имайки предвид, че повече от 130 народни представители в този парламент формираха и подкрепяха това правителство и бяха оспорени от обществото”, заяви Хайри Садъков, председател на ПГ на АПС.

От формацията припомниха, че в началото на мандата и те бяха част от мнозинството зад кабинета на Росен Желязков, преди да се оттеглят. Колкото до евентуални промени в Изборния кодекс, от парламентарната група поискаха помощ и от президента.

„Може би трябва да търсим национално съгласие за провеждане на избори при правила, гарантиращи честност и прозрачност”, заяви Хайри Садъков.

„Стремежът на законодателя трябва да бъде, и аз мисля, че е длъжен, да отвори Изборния кодекс, да се намали в максимална степен субективността в този изборен процес. Това се дава преди всичко от машините, но не във формата на тяхното използване като принтери, както е към момента”, заяви Румен Радев.

МЕЧ при президента: Сегашният кабинет беше сформиран с големи политически предателства

Въпроси за позицията си за Изборния кодекс и за възможно ново мнозинство на свой ред получиха и осмите по големина в Народното събрание – МЕЧ.

„Напрежението в пленарната зала ескалира до степен на физическа саморазправа, защото хора от „Ново начало“, които не говорят български език, си позволяват да заплашват лидери на партии и семействата им, открито, без притеснение. Ние заради това се казваме МЕЧ, а не памук”, заяви Радостин Василев.

При президента лидерът на МЕЧ изрази готовност за третия мандат, а след края на консултациите поясни: „Само технически да бъде задържан, за да се проведат в месец, в който има по-малка вероятност за снегове, студове и да бъде логистично по-удобно”, обясни Василев.