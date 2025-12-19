България влиза в еврозоната с правителство в оставка и без нова финансова рамка. Ще позволи ли удължителният бюджет плавен преход? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” макроикономистът Васил Караиванов и бившият социален министър Христина Христова.

Според Васил Караиванов удължителният бюджет ще ни позволи да преминем плавно до момента, когато ще има редовен. Той припомни, че удължаването е за 3 месеца и може да бъде направено до 3 пъти.

НС прие удължителния бюджет, ще има и еднократни индексации на заплатите в публичния сектор

„Това, което може да се харчи, е на база на това, което бъде събрано. Обикновено последните 1-2 месеца, и особено декември, са най-силните месеци от гледна точка на потребителските разходи, което води до най-много приходи за бюджета от гледна точка на ДДС. Така че през януари може да се очакват по-високи приходи, събрани от данъци, предимно косвените - ДДС и акцизи. Така че дори ще има повече ресурс, който да може да се използва в държавата. Най-малкото ще имаме една финансова стабилност през следващите няколко месеца, защото няма възможност да има дефицит, когато се работи с удължен бюджет”, заяви Караиванов.

Христина Христова не е съгласна с това.

„Не мисля, че ще бъде плавен преходът, защото удължителният бюджет не ни дава перспектива. Всеки бюджет е най-важният политически инструмент, с който се представят управляващите пред обществото. Много неща, които бяха планирани, няма да се осъществят във всички сфери, където са предвидени корекции на бюджета от 2025 година. Но наистина – да можем поне да влезем в годината. Ако проследим влизането на другите държави в еврозоната, може би сме уникален случай. Може би единствената държава, която влиза в еврозоната без редовен бюджет”, каза Христова.

Според Васил Караиванов българският бизнес е свикнал с работата в турбулентни ситуации. „За няколко месеца напред във времето не виждам да има някакви основателни притеснения за това как ще се развиват и държавните финанси, и икономиката като цяло на България”, каза Караиванов. Той посочи, че икономиката на Германия започва да се съвзема, което ще даде тласък и на други държави, сред които и на България.

„Перспективите са много добри – ниски лихви, стабилност, намаляват геополитическите рискове един по един. Не виждам сериозни проблеми”, коментира Караиванов.

„Последните данни на Евростат, показват, че за деветмесечието на 2025 година ние сме на едно от много добрите места в целия Европейски съюз по ръст на икономиката и по другите показатели”,каза Христина Христова. „Разбира се, слагат една скоба с това, че има сигнали за нарушаване на добрата фискална политика, която е водена, откакто България е влязла в ЕС”, допълни тя.

И двамата се обединиха около мнението, че тревога за средствата за пенсионерите засега няма.

Повече гледайте във видеото.