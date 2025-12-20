-
Процедурата е извършена в хол на апартамент от човек, който не фигурира в лекарския регистър
„Билков“ пилинг обезобрази млада майка: Изгаряне втора степен и дълго възстановяване
Една процедура за освежаване на кожата, рекламирана като „напълно безбидна“, завърши с тежки последствия за Лиана Георгиева. Младата майка се подлага на т.нар. „билков пилинг“, но вместо очаквания резултат, получава сериозни изгаряния.
Трета жена е в „Пирогов” след усложнения от ботулинов токсин
Лиана разказва, че още на петата минута от началото на процедурата челото ѝ започва да кърви. Въпреки това козметичката Петя Делчева я уверява, че „всичко ще бъде наред“. Кошмарът обаче започва след прибирането у дома - от лицето на Лиана започва да тече гной, тя усеща силно парене и подуване.
След часове мълчание, Делчева изпраща съобщение, в което признава, че не е попитала за използваната от клиентката козметика. Според нея реакцията е резултат от смесването на две киселини.
►Диагнозата: Химическо изгаряне втора степен
Състоянието на пострадалата налага спешна помощ в болница „Пирогов“. Лекарите издават амбулаторен лист с диагноза: „Химическо изгаряне на главата и шията, втора степен“.
Д-р Иван Балабански от Клиниката по изгаряния на „Пирогов“ коментира пред NOVA, че няма представа какво представлява „билков пилинг“. Той подчертава, че пилингите са предимно химически процедури и не трябва да се възприемат като „спа процедури“, защото крият риск, ако не се извършват от квалифициран персонал.
Екипът на „Събуди се“ извършва проверка, която разкрива притеснителни факти:
Регистри: Името на Петя Делчева не присъства в сайта на Българския лекарски съюз.
Условия: Процедурите се извършват в хола на апартамент в жилищен блок, където има две козметични легла. Лиана споделя, че докато са обработвали нейното лице, на съседното легло са поставяли ботокс на друго момиче.
Жалби: Срещу Делчева има подадени сигнали до РЗИ и Прокуратурата още в края на 2022 г. Въпреки това тя продължава да рекламира дейността си в социалните мрежи, включително услуги като филъри и ботокс.
►Заплахи и последствия
След като Лиана публикува историята си, за да предупреди други жени, получава заплаха от Петя Делчева: „Ако не изтриеш поста, ще те съдя за уронване на престиж“. Пострадалата обаче споделя, че вече е получила множество съобщения от други жени, пострадали от същата козметичка.
Прогнозата за възстановяването на Лиана е дълга – тя не трябва да се излага на слънце през следващите 6 месеца до една година и е длъжна да използва слънцезащита с фактор 50+. „Съветвам момичетата да не се доверяват толкова лесно и да проучват специалистите“, призовава тя.
