„Билков“ пилинг обезобрази млада майка: Изгаряне втора степен и дълго възстановяване

Разследване на „Събуди се“: Процедурата е извършена в хол на апартамент от човек, който не фигурира в лекарския регистър

Една процедура за освежаване на кожата, рекламирана като „напълно безбидна“, завърши с тежки последствия за Лиана Георгиева. Младата майка се подлага на т.нар. „билков пилинг“, но вместо очаквания резултат, получава сериозни изгаряния.

Лиана разказва, че още на петата минута от началото на процедурата челото ѝ започва да кърви. Въпреки това козметичката Петя Делчева я уверява, че „всичко ще бъде наред“. Кошмарът обаче започва след прибирането у дома - от лицето на Лиана започва да тече гной, тя усеща силно парене и подуване.

След часове мълчание, Делчева изпраща съобщение, в което признава, че не е попитала за използваната от клиентката козметика. Според нея реакцията е резултат от смесването на две киселини.

►Диагнозата: Химическо изгаряне втора степен

Състоянието на пострадалата налага спешна помощ в болница „Пирогов“. Лекарите издават амбулаторен лист с диагноза: „Химическо изгаряне на главата и шията, втора степен“.

Д-р Иван Балабански от Клиниката по изгаряния на „Пирогов“ коментира пред NOVA, че няма представа какво представлява „билков пилинг“. Той подчертава, че пилингите са предимно химически процедури и не трябва да се възприемат като „спа процедури“, защото крият риск, ако не се извършват от квалифициран персонал.

Екипът на „Събуди се“ извършва проверка, която разкрива притеснителни факти:

Регистри: Името на Петя Делчева не присъства в сайта на Българския лекарски съюз.

Условия: Процедурите се извършват в хола на апартамент в жилищен блок, където има две козметични легла. Лиана споделя, че докато са обработвали нейното лице, на съседното легло са поставяли ботокс на друго момиче.

Жалби: Срещу Делчева има подадени сигнали до РЗИ и Прокуратурата още в края на 2022 г. Въпреки това тя продължава да рекламира дейността си в социалните мрежи, включително услуги като филъри и ботокс.

►Заплахи и последствия

След като Лиана публикува историята си, за да предупреди други жени, получава заплаха от Петя Делчева: „Ако не изтриеш поста, ще те съдя за уронване на престиж“. Пострадалата обаче споделя, че вече е получила множество съобщения от други жени, пострадали от същата козметичка.

Прогнозата за възстановяването на Лиана е дълга – тя не трябва да се излага на слънце през следващите 6 месеца до една година и е длъжна да използва слънцезащита с фактор 50+. „Съветвам момичетата да не се доверяват толкова лесно и да проучват специалистите“, призовава тя.

Повече гледайте във видеото.