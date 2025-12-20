Бившият служебен министър на икономиката в кабинета на Гълъб Донев Никола Стоянов коментира в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS удължителния бюджет на България и неговото влияние върху финансовата стабилност и кредитния рейтинг на страната.

„Финансовите експерти и агенциите за кредитен рейтинг вероятно оценяват този вариант като оптимален, защото разходите остават на нивата от 2025 г. и това гарантира по-малък дефицит”, заяви Стоянов. Той уточни, че удължителният бюджет ще е в сила поне до лятото, вероятно до юни, и ще осигури дисциплинирано харчене на държавата преди изборите.

По темата за повишението на заплатите с 5%, Стоянов коментира, че решението е „незаконосъобразно, но финансово поносимо”. Той добави, че приходите в страната ще бъдат достатъчни за покриване на всички социални плащания, включително детски добавки, лични асистенти и други програми, благодарение на растящите цени и инфлацията.

Бившият министър посочи, че политическата нестабилност през последните години е довела до популистки решения и „залитания” в бюджета, но въпреки това страната успява да поддържа дефицит около 3%. „Политическата нестабилност винаги води до спад на инвестициите, което е ключов фактор за кредитния рейтинг”, каза Стоянов.

Той подчерта, че бъдещ редовен кабинет може да се справи без увеличаване на данъците, ако има воля за рационално управление. „Има достатъчно буфери – от администрацията до капиталовата програма. България остава интересна за инвестиции, стига да има реализиране на проекти”, обясни Стоянов.

Според него удължителният бюджет дава краткосрочна стабилност, гарантира социалните плащания и поддържа възможностите за плавен преход към еврозоната, без да се натоварва финансово страната. „Истинският проблем е политическата нестабилност. Никой досега не е затворил „вратата” за популизъм и предизборни раздавания. Това е тест за следващото управление”, допълни бившият министър на икономиката.

