Като политик считам, че в политиката няма място за вдигнати юмруци, няма място за шамари, няма място за ритници. Това каза в предаването “Офанзива с Любо Огнянов” проф. Костадин Ангелов, зам.-председател на Народното събрание, депутат от ГЕРБ.

“За ГЕРБ комфортът никога не е бил на първо място. За нас винаги е било важно какви са приоритетите пред държавата и намирането на начините за тяхното решение. Излизаме удовлетворени от този период, в който носихме политическата отговорност да съставим правителство”, каза Ангелов.

“Реанимирахме един умрял План за възстановяване и устойчивост. На трето място по икономика сме в Европа. Имаме 25% повече инвестиции. Излязохме от мониторинговия механизъм на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Влязохме в еврозоната”, коментира той.

По думите му Борисов смята, че първата част на протеста, който протичаше мирно, им е свършил златна работа, защото благодарение на енергията на хората и техния глас, една голяма част от политическите формации най-после узряха за това, че социалният диалог трябва да бъде възстановен.

“Показа ни се, че е много важно работодатели и синдикати да седнат заедно с управляващите и да възстановим диалога в Съвета за тристранно сътрудничество. Затова този протест, неговата първа и мирна част с истинските граждани, които казаха какво мислят и от какво са недоволни, свърши тази златна работа”, обясни Ангелов.

По думите му в ГЕРБ никога не е стояла необходимостта партията да бъде закачена за друга политическа формация. “Много пъти нашият лидер е казвал, че за ГЕРБ е важно ние да си оправим нашата собствена къщичка”.

“Първата партия, която поканихме за да съставим парламентарно мнозинство, беше “Демократична България”. Ако колегите имаха политическата смелост и зрялост да се съгласят да участват в едно такова управление, те можеха да бъдат гаранта, че Пеевски няма да има никакво влияние в тази власт. Истината е, че ПП-ДБ винаги са се страхували да носят политическа отговорност”, смята той.

По думите му, когато са били в “сглобката”, те не са повдигнали въпроса за Висшия съдебен съвет. “Имахме 160 гласа - достатъчно за избирането на ВСС. Тогава те не поставиха въпроса за машинното гласуване, защото още не вярваха в правотата на софтуера. Но разликата между 2021 година и сега е, че в момента правилните фирми работят с този софтуер”.

“Ние ясно заявихме, че основната ни цел ще бъде да внесем удължителен бюджет. И ако прегледате стенограмите на Председателски съвет сутринта, нашата теза още тогава беше да седнем и да се разберем дали можем да приемем удължителния бюджет днес на две четения”, коментира Ангелов.

Според него ПП-ДБ като политическа формация си търсят повод да изкарат хората на улицата. “Като политик считам, че в политиката няма място за вдигнати юмруци, няма място за шамари, няма място за ритници. Аз не съм виждал някой да влиза по този начин лесно и бързо”.

“Политиката е място, където трябва чрез думи да обориш своя противник. Пръв посяга към тоягата и камъка този, който няма аргументи”, смята той.

Целия разговор гледайте във видеото.