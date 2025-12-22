Главна дирекция "Гранична полиция" отбелязва своя професионален празник. Службата навършва 138 години.

На 22 декември 1887 година е приет първият Закон за пограничната стража, с който охраната на границата се възлага на вътрешното министерство.

Денят е обявен за професионален празник на граничната полиция на 24 декември 1992 г. и ще бъде отбелязан с различни прояви.

