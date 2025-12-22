Софийският районен съд задържа под стража 29-годишен мъж за повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи и урни. Събраните до момента доказателства сочат, че на 10 декември на Централните софийски гробища, обвиняемият - с инициали Ж.И., е унищожил и повредил 215 надгробни плочи и урни. Нанесените щети са на стойност 100 000 лв.

С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е бил задържан за срок до 72 часа. Впоследствие Софийският районен съд му е наложил постоянен арест. Мярката подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.

