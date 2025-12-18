Софийската районна прокуратура обвини и задържа 29-годишен мъж за повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи и урни на Централните софийски гробища. Посегателството е извършено на 10 декември, а общият размер на нанесените щети е на стойност 100 000 лв.

По случая е образувано досъдебно производство. Мъжът, който е осъждан и преди, е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за постоянния му арест.

