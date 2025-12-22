Стойността на малката потребителска кошница остава без промяна от изминалата седмица. Тя отново струва 101 лева, отчетоха от Държавната комисия по стокови борси и тържищата на редовния си брифинг. Оттам посочиха, че няма външни фактори, които да оказват влияние върху пазара и извънсезонния фактор.

За седмица са поскъпнали кашкавалът с 24 стотинки, свинското месо - с 11 стотинки и краставиците - с 40 стотинки. По-евтино купуваме зелени чушки, масло и домати.

Редактор: Ивайла Маринова