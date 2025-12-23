Храмът „Успение Богородично“ в Русе се нуждае от сериозен ремонт, но средствата в църковната каса не достигат. В началото на годината русенци организираха благотворителна кампания, благодарение на която бяха събрани над 50 хиляди лева и ремонтът започна. Средствата обаче стигнаха само за първия етап.

На църквата, която е на повече от 90 години, не е правен основен ремонт. В началото на лятото със събраните дарения започна подмяната на дограмата. По думите на протойерей Симеон Николов стойността на този етап била близо 86 хиляди лева и включвала смяната на всички прозорци, включително и тези на купола и камбанарията. Шест месеца по-късно всички прозорци вече са подменени като предстои единствено довършителна работа по тях.

Следващият етап от ремонта е подмяната на пода. През цялата дължина на сградата преминава цепнатина, която налага сериозна намеса. Плановете предвиждат премахване на старата мозайка и полагане на мрамор с църковен дизайн. За този ремонт са необходими около 95–96 хиляди лева.

Друг сериозен проблем е покривът. Последният му основен ремонт е правен преди около 15 години, а влагата вече е нанесла щети по стенописите. Тяхната реставрация е предвидена като трети етап от обновяването на храма.

В подкрепа на каузата се включват и четирима класически музиканти, които ще изнесат благотворителен концерт. Те споделят, че за тях няма нищо по-благородно от това да помагат с таланта си и вярват, че чрез музиката хората могат да отворят сърцата си за добри дела.

Концертът ще се състои на 16 януари от 19:00 часа в зала „Русе“. Програмата включва разнообразни класически произведения, гост-музиканти от София и специални изпълнения за сопран и кларинет.

