След като разказахме историята на неподвижен мъж, останал без автомобил и инвалидна количка след кражба, стотици хора предложиха помощ. В рамките на часове в NOVA получихме десетки обаждания и съобщения. Фирми, доброволци и дарители се обединиха около една кауза – да върнат надеждата и достойнството там, където бяха отнети.

„Още не мога да повярвам. Получих 130 хиляди лева за лечение, които нямаше как да събера иначе. Хора от Сливен ми дариха кола. Вече нямам нужда от друго, благодаря ви”, сподели потърпевшият Светлозар Дончев в ефира на „Здравей, България”. Желаещите да му подарят автомобил бяха общо 27 души.

Междувременно полицията работи по установяване самоличността на извършителя.

