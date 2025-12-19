Възмутително посегателство в София остави тежко болен мъж без единственото му средство за придвижване. Посред бял ден е откраднат автомобилът на Светлозар Дончев, в който се е намирала и инвалидната му количка. Светлозар е самотен баща, който се грижи за 13-годишния си син, но заради прогресиращо заболяване, което води до ампутации, той е напълно нетрудоспособен.

„Не мога да определя какъв човек може да се доближи до автомобил със стикери за инвалид. Количката не е малка, вижда се. Ако този човек имаше съвест, можеше поне нея да свали. Явно му е трябвала колата“, сподели пред камерата на „Здравей, България“ Светлозар.

► Кампания за нов старт

Доброволци от фейсбук групата „Татковците на София“ веднага организираха кампания за събиране на средства. Целта е да се купи нов автомобил - втора употреба, тип „комби“, за да може Светлозар да продължи животоспасяващото си лечение.

► Вълна от съпричастност

Въпреки тежката ситуация, Светлозар сподели, че вече е получил подкрепа от добри хора. Благодарение на дарители инвалидната количка вече е възстановена. Мъжът изказа благодарност и към голяма софтуерна компания, чието име дори не знае, но която го подкрепя финансово през цялата година.

„Преди не вярвах в хората, защото не се поздравявахме. Сега го виждам от първо лице - в България има страшно много добри хора и аз оцелявам благодарение на тях. Те слагат хляб на масата ми“, каза през сълзи Светлозар.

Синът на Светлозар също помага на баща си колкото може, докато двамата очакват коледното чудо.

