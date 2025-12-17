Всеки ден хора с увреждания, трудноподвижни, родители на деца в количка, са принудени да се движат по пътното платно, защото тротоарите са опасни, тесни или напълно непроходими. Никой не трябва да се страхува да стигне от дома си до магазина, училището или парка, категорични са от фондация "Ела и ти". Темата коментира представител от организацията – Гергана Дойчинова в Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

„Идеята беше да накараме шофьорите да погледнат през очите на един човек с увреждане. Това, което ни провокира, е небезизвестната война по пътищата – тревожна не само извън града, но и в самия град”, обясни Дойчинова.

По думите ѝ филмът показва една различна перспектива към проблема, като поставя водачите на автомобили на мястото на хората с увреждания. „Целта беше шофьорите да си дадат сметка, че човекът, който пресича или се движи по пътното платно, може да не ги чува, да не ги вижда или да се придвижва трудно. Много често той е слязъл на пътя не по избор, а защото тротоарите са недостъпни”, подчерта тя.

Дойчинова посочи, че стеснените пространства между паркираните автомобили, високите бордюри и множеството архитектурни бариери правят градската среда непроходима за хората с увреждания. В същото време толерантността на част от шофьорите остава тревожно ниска. „Прагът на толерантност на хората зад волана е снижен до много ниски граници. Ако човек успее да погледне през очите на хората с увреждания, тогава, хващайки волана, ще си даде сметка, че държи в ръцете си оръжие и че отговорността е изцяло негова”, каза още тя.

Според нея ключът към решаването на проблема не е само в инфраструктурните промени, а и в човешкото отношение. „Животът на всеки е ценен и трябва да го пазим, докато го има, а не да се сещаме за това, когато вече го няма. Ако има повече разбиране, толерантност и уважение към другия, войната в градската среда ще намалее или ще бъде сведена до минимум”, заяви Дойчинова.

По думите на Дойчинова институциите вече са показали подкрепа за инициативата. „Имахме подкрепа от институциите, те присъстваха на премиерата на филма. Надявам се да продължат да ни подават ръка и това да има отзвук и занапред”, добави тя.

Редактор: Ивайла Маринова