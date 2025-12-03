1488 хора с увреждания вече са получили високотехнологични помощни средства безплатно по проект на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. На 2061 души са издадени удостоверения за предоставянето им.

До момента подобни помощни средства не са били предоставяни от държавата. В помощ на хората с увреждания са модулни протези, изработвани по индивидуална поръчка; умни очила с изкуствен интелект, които ориентират незрящите в околната среда; вертикализиращи инвалидни колички, които дават възможност на хората да се изправят; електрически мотор за инвалидна количка, брайлов компютър, софтуер за екранни четци и др. Те ще им позволят да водят по-пълноценен живот, да учат, да работят и да се развиват професионално, да спортуват, да имат социални контакти и да изпълняват успешно и самостоятелно ежедневни задачи.

„Нашата задача - на цялото общество, е да направим така, че хората с увреждания да имат все по-голяма възможност за пълноценна интеграция“, заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

По негово предложение през пролетта правителството промени начина на предоставяне на високотехнологичните помощни средства, като се даде възможност човекът с увреждане сам може да избере най-подходящото за него и фирмата, която да му го достави.

„Зад тези над 2000 удостоверения стоят истински истории. Затова беше важно хората сами да преценят кое високотехнологично помощно средство ще подобри живота им най-много“, допълва министър Гуцанов.

В Международния ден на хората с увреждания Министерството на труда и социалната политика представя историите на трима души, които вече имат такива.

Хриси Пачалова губи зрението си като бебе. Занимава се с музика от дете и преподава пеене. По проекта получава високотехнологични очила с изкуствен интелект. Те ѝ дават информация за заобикалящата я среда, разчитат табели, етикети и срок на годност на хранителни продукти.

Александър Севиля губи крака си по време на инцидент, докато работи като моряк в Норвегия. През последните 16 години работи като ортопедичен техник. По проекта получава микропроцесорна коленна протеза. Благодарение на нея Александър може да ходи на работа, да спортува, да ходи по планини, да плува, да води децата си в парка.

Сергей Сергеев се занимава с мотоциклети от дете. Преди 30 години при инцидент с контузва и оттогава се придвижва с инвалидна количка. По проекта получава електрически мотор за инвалидна количка, който облекчава придвижването му. Това му дава възможност да работи, да се справя с много повече задачи в ежедневието си и да води по-пълноценен начин на живот.

Историите им са разказани във филма на Мария Василева, реализиран от Министерството на труда и социалната политика по проект „Предоставяне на помощни средства на лица с трайни увреждания“.

Редактор: Мария Барабашка