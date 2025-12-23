Еврото е много по-фалшифицирано от лева, защото е много по-използвана валута. Това каза в предаването “Твоят ден” по NOVA NEWS експертът във фирма за инвестиционно злато и сребро Иван Мутафчиев.

“Има много по-голям пазар за тези фалшификати и е много по-вероятно в ръцете ни да попадне банкнота, която не е истинска, в сравнение с левовете”, смята Мутафчиев.

По думите му единственият начин да се дистрибутира фалшив лев е в България, докато с еврото има повече от 20 държави, в които може да се използва.

“Банкнотите, които се фалшифицират най-много, са тези от 20 и 50, защото са най-често използваните. Банкноти от 100, 200 и 500 евро са много по-съмнителни за обикновения човек и той е много по-склонен да направи проверка дали банкнотата е истинска, или не”, обясни експертът.

По думите му, когато имаме фалшиви банкноти, ние сме длъжни да ги задържим и да ги изпратим към БНБ за експертиза.

“Първото нещо, което трябва да гледаме, е самата хартия и релефът на банкнотата, тъй като е по-особена, по-твърда и издава специфичен звук”, каза той.

“Изображенията и линиите по банкнотата са релефни. Трябва да се внимава с водния знак. Той представлява изтъняване на хартията, не е нарисув. При фалшивите банкноти често се вижда само контур, а при истинските - релефът на хартията. Тя е по-тънка, където има изображение”, коментира Мутафчиев.

Той обясни, че хората с увредено зрение могат да се уверят, че банкнотите са оригинални, като проверят релефа. “Само при допир може да се познае. При фалшивите банкноти хартията е по-мека”.

По думите му тези признаци важат за всички банкноти, включително и за старата емисия.

“Фалшификати при монетите е напълно възможно да има, но шансът в ръцете ни да попадне такъв от 2 евро, в сравнение с 20 евро, е много по-малък. Не е изгодно и на измамниците няма да им излезе сметката”, обясни експертът.

“Еврото има изключително много защитни елементи по себе си и от двете страни. Това е една от най-защитените банкноти. Има UV защити, холограми, затова е трудно да бъде фалшифицирана”, смята Мутафчиев.

По думите му има шанс в ръцете ни да попадне банкнота от 500 евро. “Тя е валидна, но вече не се печата. Хората със сигурност трябва да си направят проверка, ако се съмняват, и да се обърнат към финансова институция”.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Митева