Челна катастрофа затвори движението през софийското село Владая.

Снимка: Facebook група "Катастрофи в София"

При инцидента има пострадали. 30-годишна една жена е ранена тежко. Тя е с опасност за живота и е откарана във ВМА, съобщиха за NOVA от Спешна помощ. Трима мъже са с леки наранявания.

Снимка: Facebook група "Катастрофи в София"

Катастрофата е между два леки автомобила. Към мястото са изпратени две линейки.

