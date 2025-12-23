Снимка: Facebook група "Катастрофи в София"
Има пострадали, жена е с опасност за живота
Челна катастрофа затвори движението през софийското село Владая.
При инцидента има пострадали. 30-годишна една жена е ранена тежко. Тя е с опасност за живота и е откарана във ВМА, съобщиха за NOVA от Спешна помощ. Трима мъже са с леки наранявания.
Катастрофата е между два леки автомобила. Към мястото са изпратени две линейки.
