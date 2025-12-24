В хода на Коледните празници обширен средиземноморски циклон ще създаде валежна обстановка, а нахлуващият по-студен въздух ще е причина един от най-светлите дни за християните да е снежнобял.

На Бъдни вечер от Югозапад на Изток ще започне да вали дъжд, който до вечерта ще обхване почти цялата страна. Обявен е жълт код за значителни валежи и силен вятър в 7 области.

Графика: НИМХ

С понижението на температурите, през нощта и на Коледа в планините, и предпланинските райони на Западна и Централна България, както и в западните и централните части на Дунавската равнина дъждът ще преминава в сняг.

Снеговалежите ще продължат с различна интензивност с тенденция в ранните часове на 26 декември да спрат. Предварителните изчисления на снежната покривка са за до 5 - 10 сантиметра в ниските райони на страната, до 15-20 см в предпланинските райони и около и над 50 см в планините на Западна и Централна България.

На 26 декември облачността бързо ще се разкъса, но ще е ветровито с особено силни ледени пориви в Северна и в Източна България. Температурите в този, по-динамичен период ще се понижат. На Бъдни вечер термометрите ще показват между 3 и 8 градуса, до 10-11 в крайния Югоизток. На Коледа обаче дневните пикове ще са около и малко под нулата в районите със снеговалеж.

Ранните прогнози за Нова година обещават студеното зимно време да продължи. Около самия край на година отново се очакват локални снеговалежи, като е възможно да засегнат и Черноморието, където Коледата ще е без сняг.

Температурите в дните до края на 2025 година ще са студени с дневни температури от 0 до 5 градуса, сутрин рано в някои от дните до минус 9 - минус 10.

