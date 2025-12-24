В навечерието на Бъдни вечер екип на NOVA отиде в село Горно Драглище, където гостува на Дешка Кротева, по-известна в района като Баба Дешка. Тя показа и разказа какви ястия според местните традиции задължително присъстват на празничната трапеза.

Подготовката започва още рано сутринта, защото, както казва домакинята, „най-трудното е началото“. Първото ястие, с което тя се захваща, са т.нар. целуварчи – традиционно разложко ястие, което изисква дълго варене. Името му идва от богатото количество чесън, който според Баба Дешка задължава и двамата, които са хапнали, „да са на едно мнение“.

На трапезата за Бъдни вечер в дома ѝ ще има още тиквеник, постни сарми, постен боб и традиционна шупла – нещо като палачинка от брашно, вода и сол. Макар че обикновено се приготвя и с масло, за празника тя ще бъде постна, направена с олио. Ще има и ябълкова баница, а готвенето продължава през целия ден.

Според Баба Дешка от всяко ястие трябва да се опита, но с мярка. „Важно е да вкусиш от всичко, но не и да ти стане тежко“, казва тя. По думите ѝ броят на ястията на Бъдни вечер трябва да е нечетен, но по-важна от количеството е добрата дума и споделеността около масата.

В нейното семейство паричка не се слага нито в баницата, нито в хляба на Бъдни вечер. Тази традиция се спазва за Нова година – в нощта срещу 1 януари. За Бъдни вечер късметът, според нея, е „пълната трапеза и благата дума“.

Екип на NOVA гостува и в дома на Дора Петкова, чието семейство се е събрало около масата за Бъдни вечер.

"В тази нощ се посрещат коледарите, които носят светлината. Навремето, когато се чуе, че идват коледарите, всички загасят лампите и очакват светлината, която те ще донесат в домовете. И ние сме се подготвили. Изпекла съм гевреците, с които ще дарим коледарите, които ще дойдат. Тази светлина, която носят те, е нещото, което прави хората добри", обясни тя.

