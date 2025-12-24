Защо на Бъдни вечер се приготвят постни ястия и защо Дядо Коледа оставя подаръците вечер? Във видеото вижте какво мислят по тези немаловажни въпроси децата от детска градина „Морска звезда” в Бургас.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Ина Григорова