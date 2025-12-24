-
Масово приготвяне на ястия за Бъдни вечер в Берковица
-
Чуждестранни баскетболисти на "Локомотив" Пловдив се учат да месят питка
-
Намалява консумацията на домашно произведена ракия, младите не пият
-
Банско посреща празниците с пълни хотели, богата кухня и туристи от Гърция
-
Първата Коледа на преждевременно родените близначки Пролетина и Сияна
-
Два месеца след наводнението: Как едно семейство от Царево започва живота си отначало
-
Доброволци са помогнали при над 600 кризисни ситуации през 2025 г.
Отговарят децата от градина „Морска звезда” в Бургас
Защо на Бъдни вечер се приготвят постни ястия и защо Дядо Коледа оставя подаръците вечер? Във видеото вижте какво мислят по тези немаловажни въпроси децата от детска градина „Морска звезда” в Бургас.
Репортер: Елена Танева
ОЩЕ ЛЮБОПИТНИ НОВИНИ ЗА КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ина Григорова
Последвайте ни