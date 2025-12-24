-
Масово приготвяне на ястия за Бъдни вечер в Берковица
Чуждестранни баскетболисти на "Локомотив" Пловдив се учат да месят питка
Намалява консумацията на домашно произведена ракия, младите не пият
Банско посреща празниците с пълни хотели, богата кухня и туристи от Гърция
Първата Коледа на преждевременно родените близначки Пролетина и Сияна
Два месеца след наводнението: Как едно семейство от Царево започва живота си отначало
Доброволци са помогнали при над 600 кризисни ситуации през 2025 г.
Очакват се хиляди вярващи от цялата страна
Хиляди вярващи от цялата страна се очаква да посетят Бачковския манастир за Рождество Христово.
„В голямо очакване сме на този велик християнски празник. Нашият манастир от древността спазва всички традиции на Православната църква в богослужебен и в традиционен порядък”, заяви йеромонах Евтимий.
Той обясни, че цяла седмица има богослужения. Утре светата литургия ще започне в 09:00 часа и ще се отслужи от епископ Сионий.
