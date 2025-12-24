Хиляди вярващи от цялата страна се очаква да посетят Бачковския манастир за Рождество Христово.

„В голямо очакване сме на този велик християнски празник. Нашият манастир от древността спазва всички традиции на Православната църква в богослужебен и в традиционен порядък”, заяви йеромонах Евтимий.

Той обясни, че цяла седмица има богослужения. Утре светата литургия ще започне в 09:00 часа и ще се отслужи от епископ Сионий.