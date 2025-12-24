Очакват се хиляди вярващи от цялата страна

Хиляди вярващи от цялата страна се очаква да посетят Бачковския манастир за Рождество Христово.

В голямо очакване сме на този велик християнски празник. Нашият манастир от древността спазва всички традиции на Православната църква в богослужебен и в традиционен порядък”, заяви йеромонах Евтимий.

Той обясни, че цяла седмица има богослужения. Утре светата литургия ще започне в 09:00 часа и ще се отслужи от епископ Сионий.

ОЩЕ ЛЮБОПИТНИ НОВИНИ ЗА КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ ЧЕТЕТЕ ТУК

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking