Какво слагат на трапезата за празника в Северозапада?
От ранни зори площадът в Берковица се изпълни с аромат на традиционни ястия за Бъдни вечер. Местни самодейци запалиха печките и върнаха към живот позабравени, но изключително вкусни рецепти от българската трапеза.
Какви гозби се приготвят и каква е атмосферата там – гледайте във видеото.
