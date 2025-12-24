От ранни зори площадът в Берковица се изпълни с аромат на традиционни ястия за Бъдни вечер. Местни самодейци запалиха печките и върнаха към живот позабравени, но изключително вкусни рецепти от българската трапеза.

Какви гозби се приготвят и каква е атмосферата там – гледайте във видеото.