Нощният транспорт в София става по-достъпен от 1 януари 2026 година, съобщиха от Центъра за градска мобилност, цитирани от "24 часа" . Пътниците с дългосрочни абонаменти за обществения транспорт вече ще могат да добавят към тях допълнителна карта за всички нощни линии N1, N2, N3 и N4.

Цената на допълнителната нощна карта е 3 € на месец или 30 € за година.

Важно условие е периодът на нощната карта да съвпада напълно с периода на основната в карта за дневния транспорт, допълват от дружеството.

Например, ако зареждаме карта, която ще от 11 януари до 10 февруари, допълнителната нощна карта също трябва да бъде за същия период 11 януари - 10 февруари.

Ако се закупи годишна карта (младежка, студентска или ученическа), могат да бъдат добавени нощните линии срещу 30 €.

От Центъра за градска мобилност уточняват, че ако имаме годишна карта, чиято валидност е започнала, към нея не може да се добави допълнителен нощен абонамент.

Редактор: Ралица Атанасова