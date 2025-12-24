-
-
-
-
-
-
В този час в църквите в цялата страна има служения
Християнският свят е в очакване на Рождество Христово. Това е един от най-светлите празници в годината. Според преданието на Бъдни вечер Витлеемската звезда възвестява раждането на Божия син, носейки надежда и радост за света.
В храмът „Св. Александър Невски“ се отслужва празнично всенощно бдение, водено от патриарх Даниил. Храмът е изпълнен с вярващи, дошли да споделят този момент и да се помолят.
Екатерина Дамянова: Не броят на ястията, а духът на празника има значение на Бъдни вечер
В катедралата „Нотр Дам“ в Париж в този час се провежда празничното богослужение, което ще бъде едва второто в храма след неговата цялостна реставрация.
А Витлеем посреща поклонници от цял свят. След две години без публични тържества заради войната в Газа родният град на Спасителя очаква празника с литургия в църквата „Рождество Христово“ и завръщане на коледните традиции.
