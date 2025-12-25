"Нека големият християнски празник донесе здраве, топлина и надежда за по-добро бъдеще във всяко българско семейство и във всеки български дом", пожела президентът

Политици поздравиха българите за Рождество Христово. Президентът направи това през социалните мрежи. 

Честито Рождество Христово!

"Честито Рождество Христово, скъпи сънародници! Нека големият християнски празник донесе здраве, топлина и надежда за по-добро бъдеще във всяко българско семейство и във всеки български дом.  Пазейки традициите, заветите и непреходните ценности на предците ни, пренасяме през вековете духовното единство на българския народ. С вяра в доброто и взаимна подкрепа можем да преодолеем всяко изпитание на времето и да бъдем по-силни като общество.
Светли и благословени празници!", пише президентът. 

"Честито Рождество Христово! В дните на най-светлия християнски празник ви пожелавам здраве, благодат и вяра", пожела и лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

"Нека добронамерено и без омраза да правим своите избори, така че да водим България по европейския й път на стабилност и просперитет, да посрещнем новите предизвикателства със сила и смелост и да не допускаме безвремието да завладее страната ни", пожелава още той.

И допълва: " Нека всяко българско семейство да бъде здраво и сплотено за мирно и щастливо бъдеще на децата на България! Пожелавам ви мир, сигурност и успех. Да имате топлина в домовете, радост в сърцата и увереност, че най-хубавото тепърва предстои". 

Редактор: Станимира Шикова

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking