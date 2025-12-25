Политици поздравиха българите за Рождество Христово. Президентът направи това през социалните мрежи.

Честито Рождество Христово!

"Честито Рождество Христово, скъпи сънародници! Нека големият християнски празник донесе здраве, топлина и надежда за по-добро бъдеще във всяко българско семейство и във всеки български дом. Пазейки традициите, заветите и непреходните ценности на предците ни, пренасяме през вековете духовното единство на българския народ. С вяра в доброто и взаимна подкрепа можем да преодолеем всяко изпитание на времето и да бъдем по-силни като общество.

Светли и благословени празници!", пише президентът.

"Честито Рождество Христово! В дните на най-светлия християнски празник ви пожелавам здраве, благодат и вяра", пожела и лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

"Нека добронамерено и без омраза да правим своите избори, така че да водим България по европейския й път на стабилност и просперитет, да посрещнем новите предизвикателства със сила и смелост и да не допускаме безвремието да завладее страната ни", пожелава още той.

И допълва: " Нека всяко българско семейство да бъде здраво и сплотено за мирно и щастливо бъдеще на децата на България! Пожелавам ви мир, сигурност и успех. Да имате топлина в домовете, радост в сърцата и увереност, че най-хубавото тепърва предстои".

Редактор: Станимира Шикова