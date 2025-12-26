-
Кредити и лихви - от лева към евро: Превалутирането ще става автоматично по фиксирания курс
-
На прага на смяната на лева с евро: Прекъсвания в работата на аптеките на Нова година
-
Подготовка за новата валута: Как да различим фалшивите евробанкноти
-
Зорница Русинова: Влизането на България в еврозоната е необратимо
-
„Еврото - въпроси и отговори”: Къде могат да се ползват българските евромонети?
-
Евро в България от 1 януари: Красимира Райчева съветва – плащайте с карта за повече удобство
Ако нямате турски лири, е добре да си носите евро
В една от най-популярните търговски дестинации за българите – Одрин, местните обмени бюра и търговци вече масово отказват да работят с левове.
В първия ден след Коледа много българи се стичат в Одрин. Сред тях са Пламен и Росица от Велико Търново. И първото нещо, което правят, е да обменят пари. Разбрали обаче, че не всяко бюро обменя левове.
За да няма затруднения при пазаруването, Петрана идва в Турция с банкова карта. Левове не носи. Информирала се от група в социалните мрежи, че ще има затруднения с родната валута.
Някои търговци правят изключение - може с левове, но предупреждават, че само до 1 януари.
Кредити и лихви - от лева към евро: Превалутирането ще става автоматично по фиксирания курс
Последвайте ни