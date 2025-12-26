В една от най-популярните търговски дестинации за българите – Одрин, местните обмени бюра и търговци вече масово отказват да работят с левове.

В първия ден след Коледа много българи се стичат в Одрин. Сред тях са Пламен и Росица от Велико Търново. И първото нещо, което правят, е да обменят пари. Разбрали обаче, че не всяко бюро обменя левове.

За да няма затруднения при пазаруването, Петрана идва в Турция с банкова карта. Левове не носи. Информирала се от група в социалните мрежи, че ще има затруднения с родната валута.

Някои търговци правят изключение - може с левове, но предупреждават, че само до 1 януари.