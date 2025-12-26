По-малко от седмица остава до смяната на официалната валута у нас. На 1 януари банковите ни сметки ще бъдат автоматично превалутирани – без такси, по фиксирания курс. Нито лихвите, нито вноските по кредитите, изтеглени до края на 2025 година, ще се променят като стойност.

„Когато имаме кредит с фиксиран лихвен процент, той ще се запази. Когато имаме кредит с променлив лихвен процент, той е вързан с бенчмарк или индекси преди датата на въвеждането на еврото”, поясни главният секретар на Асоциацията на банките в България Джеймс Йоловски.

„През януари хората могат да внесат същата вноска в евро. За февруари трябва да се осведомят дали има някаква промяна”, добави финансовият консултант Деян Василев.

МВР със съвети във връзка с въвеждането на еврото



Вноските през декември е желателно да се внесат до 30-о число на този месец, а за тези с падежи в дните около Нова година експертите съветват да проверим дали ще има достатъчно средства в сметката след обмяната на парите в евро.

„Ако трябва да бъдат погасени 300 евро, а в сметката има 295 - банката изтегля 295 и остават 5 евро като непогасена главница.Съветвам хората до 30 декември да си внесат достатъчно наличности”, посочи Василев.



От 1 януари всички тегления от банки и банкомати, преводи и онлайн плащания ще се извършват в евро, а опцията за левове ще остане само за плащанията в брой в търговските обекти.



„В Хърватия част от банкоматите са работили с националната валута, друга част били предварително заредени с евро и в новогодишната нощ се е получило превключване. При нас обаче банкоматите ще бъдат заредени - две от касетите им с евро, а другите две - с левове. Това ще позволи до последните часове на 31 декември да можем да теглим лева при необходимост, а пък от първите часове на 1 януари да получаваме евро”, каза Йоловски.

Така след седмица всичките ни банкови сметки – спестовни, разплащателни и депозитни, заедно със спестяванията в тях, ще преминат в евро, но IBAN-ът им ще остане без промяна.