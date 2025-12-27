Снимка: iStock
От времето на Апостол Павел насам всички наричат Свети Стефан пръв мъченик
На третия ден след Рождество Христово, православната църква почита Стефановден.
От времето на Апостол Павел насам всички наричат Свети Стефан пръв мъченик, защото е първият мъченик за християнската вяра.
На този ден празнуват: Стефан, Стефана, Стефания, Стефи, Фани, Венцислав, Венцислава, Запрян, Стамен, Стамена, Станимир, Станимира, Стоил, Стоилка, Станка, Станчо, Стоян, Стоянка. Екипът на NOVA им честити празника и им желае здраве, благодат и радост!Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни