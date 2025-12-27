На третия ден след Рождество Христово, православната църква почита Стефановден.

От времето на Апостол Павел насам всички наричат Свети Стефан пръв мъченик, защото е първият мъченик за християнската вяра.

На този ден празнуват: Стефан, Стефана, Стефания, Стефи, Фани, Венцислав, Венцислава, Запрян, Стамен, Стамена, Станимир, Станимира, Стоил, Стоилка, Станка, Станчо, Стоян, Стоянка. Екипът на NOVA им честити празника и им желае здраве, благодат и радост!

Редактор: Ина Григорова