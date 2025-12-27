Негово Светейшество Българският патриарх Даниил възглави Светата литургия по повод храмовия празник на българската църква „Св. Стефан” на Златния рог, известна още като „Желязната църква”. Негово Светейшество направи своето първо мирно посещение във Вселенската патриаршия, където вчера съслужи заедно със Вселенския патриарх Вартоломей.

Посещението е част от историята на Църквата. Според традицията всеки новоизбран патриарх на Поместна църква прави свое мирно посещение до Поместните православни църкви. Кулминацията е отслужването на съвместна Света литургия, като по този начин се засвидетелства единството във вярата между църквите.



„С голямо вълнение прекрачваме прага на този величествен храм, с голямо значение за извора на нашата църковна независимост, после политическа независимост. Имаме голямото благословение да служим днес. След като вчера беше службата с Негово светейшество Вселенския патриарх Вартоломей, имаме това голямо благословение да отслужим Светата литургия на храмовия празник, този величествен храм”, заяви патриарх Даниил.

Последното мирно посещение прави покойният патриарх Неофит през септември 2013 година, когато се среща, и съслужава с Вселенския патриарх Вартоломей.



„Съзнаваме нашата приемственост, отговорност да се поддържат връзките с българската общност, да бъде подкрепена, да служим, да засвидетелстваме единството, да се стремим да има единство в Светата православна църква, което е свидетелство пред целия свят, че и в днешното време на разделение може и трябва да има единство в истината, във вярата, в любовта, която ни заповядва Господ”, заяви Даниил.



В най-новата история на Българската православна църква всички нейни предстоятели, от последните 80 години, са извършили свои мирни посещения не само до седалището на Вселенската патриаршия в Истанбул, Турция, но и до другите Поместни православни църкви.

На службата в църквата „Св. Стефан” присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова. Тя определи това като изключителна чест. „По този начин Негово Светейшество и Българският синод на Православната ни църква казват, че подкрепят старата българска общност в Истанбул, уважават миналото и отдават почит на всички онези, които съградиха този невероятен храм, но и съградиха българщината, съградиха българската държавност. Това е и препратка към бъдещето, защото тази общност има своето бъдеще и ще пребъде през поколенията”, каза Йотова.

Според нея хората трябва да се борят за мира. „В свят, в който човешкият разум и човешката мъдрост отстъпиха място на конфликти, на войни, на разделение, на отричане, на омраза, не трябва само в тези дни да си спомняме, че има и друг път за развитие на човечеството – през разбирателството, взаимната толерантност, взаимната помощ и най-вече мира”, каза Йотова.

„155 години от Българската екзархия означават 155 години българска държавност. За съжаление, тази година в България тази годишнина почти не беше отбелязана. С изключение на няколко събития, които организирахме, сякаш отричаме собствената си история. А за да има България бъдеще, трябва да спрем с този нихилизъм към собствената ни памет и към собствената ни история. И затова наистина благодаря за посещението на Негово Светейшество при българската общност в Истанбул. Това беше достойното отбелязване на тази велика годишнина”, смята вицепрезидентът.

