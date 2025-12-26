-
Това е неговото първо мирно посещение след избора и интронизацията му за Български патриарх през 2024 година
В четвъртък той и водената от него делегация пристигна на летище „Ататюрк", след което посети храм „Св. Георги Победоносец" в истанбулския квартал „Фенер". Там беше отслужен благодарствен молебен.
Патриарх Даниил: Бог ни е дал велик дар - да бъде с нас
По-късно Негово Светейшество беше официално посрещнат от Вселенския патриарх Вартоломей и от членовете на Свещения синод на Вселенската патриаршия.Редактор: Ивайла Митева
