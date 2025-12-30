Какви са цените на кувертите

Ресторантите и нощните заведения в страната са напълно подготвени за новогодишната нощ и за въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. Това заяви председателят на Сдружението на заведенията в България Емил Коларов в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите му браншът се е подготвял отдавна и няма притеснения около смяната на валутата. През целия януари плащанията ще могат да се извършват както в евро, така и в левове. Коларов обаче препоръча на клиентите да носят пари в брой, тъй като се очакват временни технически прекъсвания в банковите системи и посттерминалите около празниците. По негови думи е възможно затрудненията да продължат от 31 декември до 2–3 януари.

Колко ще ни струва новогодишната нощ в ресторант?

Той каза, че цените на новогодишните куверти отдавна са обявени и повечето места вече са изчерпани. За София стойностите варират между 150 и 190 лева, като средната цена е около 170 лева в зависимост от менюто и програмата.

По отношение на обслужването Коларов подчерта, че въпреки недостига на персонал, за новогодишната вечер заведенията са осигурили нужните екипи. 

Повече гледайте във видеото.

