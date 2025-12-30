Снимка: iStock
Едва при 10% от над 700 инспекции са установени нарушения
Приходната агенция и Комисията за защита на потребителите продължават със засилените проверки за необосновано покачване на цените, както и за двойното обозначаване на цените в левове и евро. Повече от 700 са проверките в търговски обекти в цялата страна.
Едва при 10% са установени нарушения, допълват контролните органи. Най-много те са при хранителните продукти. През новата година контролиращите органи ще увеличат броя на проверките, ще има и промени при провеждането им.
КЗП и НАП - с хиляди проверки за необосновано покачване на цените
"По член 15, алинея 4 са направени близо 700 проверки. 69 наказателни постановления са издадени, събират се документи по още 300 проверки. Това са 10%, не са толкова много нарушенията, тоест търговците досега спазват предвидените нормативни актове", коментира изпълнителният директор на НАП Христо Марков.
"Наред с нещата, които проверяваме за повишението на цените, проверяваме също така и двойното обозначаване на стоките. Наказанията за момента не са много, тъй като търговците са доста дисциплинирани, особено големите вериги магазини. Наблюдаваме, че изключително добре и отговорно подхождат към новата пазарна ситуация", казва и.д. председател на КЗП Александър Колячев.
Всеки, който има конкретни въпроси, свързани с преминаването към еврото, може да ги изпрати на имейла на „Здравей, България“ и на Новините на NOVA. Утре и в следващите дни ще ги задаваме на експерти, които ще гостуват в ефира.Редактор: Мария Барабашка
