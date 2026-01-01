Задържаните баща и син за грабежа на магазин в София остават за постоянно в ареста. Това научи NOVA. Припомняме, че в понеделник, малко след 19.30 ч., въоръжен мъж с автомат "Калашников" влезе в магазин за алкохол от голяма верига в кв. "Красно село".

Въоръжен грабеж в магазин в София

Според управителя на обекта продавачката отказала да даде оборота и натиснала паник бутона. Нападателят обаче успял да вземе парите от касата, пресягайки се през щанда, след което избягал с кола, в която го чакал друг мъж.

Бащата не е криминално проявен. Синът му- Ивайло Живков, обаче е с три присъди. Първата е за убийство по хулигански подбуди. Тя е 15-годишна. Докато я излежава от телефон в затвора се обажда, че има изпратена бомба в Ловеч, която трябвало да взриви пощата. За това престъпление получава 1 година ефективно. А преди 3 години Софийският районен съд го осъжда на 3 години "лишаване от свобода", защото пребил приятелката си в условията на рецидив и домашно насилие.

Пред съда баща му - 65-годишният Румен Живков, каза че се страхува, тъй като синът му е епилептик и не знае как да реагира, когато получи криза. Вземал и наркотици. Ивайло не отрича за дрогата, споделя, че е на метадонова програма.