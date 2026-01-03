-
-
-
-
-
-
Той коментира и ситуацията във Венецуела
Даниел Лорер е възможно да бъде част от листите на „Продължаваме промяната – Демократична България“ на следващите избори. Това заяви самият той в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.
„Смятам, че в годините, в които съм служил вече на България, съм показал достатъчно политически позиции, които ясно показват, че искам да работя за една европейска България и ще се радвам да продължа да го правя“, допълни тойъ.
Той подчерта, че позицията му срещу коалицията с „Възраждане“ остава непроменена
„Категорично смятам, че те са агент на излизането на България от Европейския съюз и от еврозоната, разбира се, и от защитния съюз на Европа, НАТО“.
Ива Митева: Влизането ни в еврозоната е неизбежно, но не беше сега моментът
„Кой ще спечели следващите парламентарни избори зависи от решението на народа. Всичко това са въпроси на политическо шаманство, които не ни помагат да решим истински важния въпрос – къде искаме да отидем с България“, каза още той.
Относно световната политика Лорер отбеляза значението на американските действия във Венецуела.
„Говорим за западното полукълбо и най-вече двете Америки. Това ще бъде най-вероятно акцентът на американската външна политика и техните военни ресурси, което означава, че ние тук в България и в Европа трябва да се грижим за собствената си отбрана“, допълни Лорер.
Целия разговор гледайте във видеото.
