Официални представители на 35 държави се събират в Париж за среща на така наречената Коалиция на желаещите. Събитието, което се организира от френския президент Еманюел Макрон, съвместно с британския премиер Киър Стармър, събира най-близките съюзници на Украйна, за да се уточни конкретния принос на всяка държава за поддържането на мира в Украйна.

Макрон: В петък Лондон е домакин на среща на „Коалицията на желаещите“



В срещата ще участва и президентът на Украйна Володимир Зеленски. Специалният пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и неговият зет Джаред Къшнър ще представляват САЩ. България ще бъде представена от премиера в оставка Росен Желязков.

Редактор: Станимира Шикова