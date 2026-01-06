-
Сметната палата е приела общо 360 одитни доклада за изминалата година
-
Ивайло Калфин: Арестът на Мадуро поставя под въпрос международното право и интересите на САЩ във Венецуела
-
Вълна от реакции след залавянето на президента на Венецуела (ВИДЕО)
-
Анализатори: Новогодишната реч на Радев остави повече въпроси, отколкото отговори
-
МВнР: България е обезпокоена от поредните съчинени тези на Скопие, разминаващи се с есенцията на Европейския консенсус от 2022 г.
-
Тръмп: Режимът в Куба изглежда готов да падне
България е представена от премиера Росен Желязков
Официални представители на 35 държави се събират в Париж за среща на така наречената Коалиция на желаещите. Събитието, което се организира от френския президент Еманюел Макрон, съвместно с британския премиер Киър Стармър, събира най-близките съюзници на Украйна, за да се уточни конкретния принос на всяка държава за поддържането на мира в Украйна.
Макрон: В петък Лондон е домакин на среща на „Коалицията на желаещите“
В срещата ще участва и президентът на Украйна Володимир Зеленски. Специалният пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и неговият зет Джаред Къшнър ще представляват САЩ. България ще бъде представена от премиера в оставка Росен Желязков.
Последвайте ни