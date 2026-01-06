Няма пострадали

Бетоновоз се обърна на разклона на бул. „Пейо К. Яворов“ за бул. „Цариградско шосе“ в София. Инцидентът е станал във вторник сутринта.

БетоновозСнимка: БТА

От Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че няма пострадали.

Малко по-късно движението в района беше освободено.

БетоновозСнимка: БТА

БетоновозСнимка: NOVA

БетоновозСнимка: NOVA

Редактор: Дарина Методиева
Източник: Константин Костов, БТА

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking