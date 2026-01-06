Бетоновоз се обърна на разклона на бул. „Пейо К. Яворов“ за бул. „Цариградско шосе“ в София. Инцидентът е станал във вторник сутринта.

Снимка: БТА

От Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че няма пострадали.

Малко по-късно движението в района беше освободено.

Снимка: БТА

Снимка: NOVA

Снимка: NOVA

Редактор: Дарина Методиева