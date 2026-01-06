Снимка: NOVA
Няма пострадали
Бетоновоз се обърна на разклона на бул. „Пейо К. Яворов“ за бул. „Цариградско шосе“ в София. Инцидентът е станал във вторник сутринта.
От Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че няма пострадали.
Малко по-късно движението в района беше освободено.
Редактор: Дарина Методиева
