Предстои облачно и ветровито време с валежи от дъжд в голяма част от страната. В Северозападна България се очаква захлаждане. Ще има и условия за поледици през нощта срещу четвъртък.

Според прогнозата на НИМХ през тази нощ в Дунавската равнина и по долината на Струма ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Над Югозападна България облачността ще е значителна и на места ще превалява дъжд. Над източните райони от страната ще преобладава ясно време. Минималните температури ще са предимно между 5 и 10°. По-ниски ще останат температурите в северозападните райони от страната. Утре ще бъде предимно облачно и ветровито.

Снимка: НИМХ

Прогноза за времето (06.01.2026 - обедна)

На много места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, значителни в крайните южни райони от страната. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад и с него температурите ще останат високи. Максималните ще са предимно между 10 и 15 градуса, по-ниски в Северозападна България, където ще са почти без дневен ход – предимно между 2 и 4°. В Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще започне да нахлува студен въздух. Валежите ще продължат и през нощта срещу четвъртък и с понижението на температурите в Северозападна България ще има условия за образуване на поледици.

Над планините ще бъде предимно облачно и ветровито. Ще има валежи от дъжд - значителни в южните райони на Рило-Родопската област, Беласица и Огражден. Над около 1800 метра ще вали сняг. Ще духа силен до бурен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 3.

По Черноморието ще преобладава облачно време и в следобедните часове ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 15 - 17°. Температурата на морската вода е 9-11°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

