Все повече плащания в брой отчитат големите търговски вериги, вероятно в опит на хората да изчистят левовете и стотинките, които имат в наличност. За какво количество обаче става въпрос?

Най-малката монета може да ни помогне да си представим мащаба на процесите, които текат в момента. Официално в обращение има 924 111 098 монети от 1 стотинка.

Ако ги съберем накуп, теглото им ще надхвърли 1663 тона. Ако съберем всички монети - от 1 стотинка до номинал от 2 лева, то всичко това тежи над 10 500 тона. За сравнение, Айфеловата кула с всички асансьори и допълнителни елементи по нея тежи по-малко - 10 100 тона.

Данните показват, че до момента 37% от българските левове и стотинки вече са изтеглени и остават в историята.

Колко са българските банкноти, които все още са в обращение? Данните на Българската народна банка показват, че от юли, когато стана ясно, че сме приети в еврозоната, до ноември общият брой на банкнотите е намалял с почти 100 хиляди купюра - от 561 093 609 до 30 юли на 476 154 914 до 30 ноември. Най-разпространени са петдесетолевките, а най-редки са банкнотите от 5 лева.

Много интересна е ситуацията със стотинките. Към 30 ноември те са над 3 милиарда. Най-много са тези от 1 стотинка, а най-малко са двулевките. След броени седмици се очаква цялото това колосално количество банкноти и монети да бъде прибрано за съхранение в центрове на БНБ.

Седмици преди 1 януари големите търговски вериги са се запасили с новите банкноти и монети. Ръстът на плащанията в брой означава повече наличности в левове. „От началото на годината забелязваме, че около 70% от плащанията са в брой. Говорим за милиони левове. При извършване на плащане в брой, независимо от валутата, парите се съхраняват в касата. При нас различните валути са разделени. При достигането на определена сума, парите се транспортират до трезора на магазина. Останалите суми се подготвят в инкасо пликовете, които компанията транспортира в банките, с които имаме договор”, обяснява механизма на съхранение Мартин Димитров, който е мениджър „Корпоративна сигурност” в голяма търговска верига. Така левовете от нашия джоб достигат до банковите клонове в страната.

Получените от физически и юридически лица банкноти и монети в лева се съхраняват по номинал в каси и трезори при спазване на изискванията за сигурност. Банковите институции предават получените банкноти и монети на Българската народна банка посредством специализирани инкасо компании и обработващи центрове.

През следващите месеци БНБ трябва да събере над 10 500 тона монети, а още преди месеци е обявен и търг за продажба на скрап, представляващ демонетизирани български монети от неблагороден метал.

Процесът по изтегляне на левовете е започнал още през декември. „36,3% от българските левове в обращение са изтеглени от БНБ, като тенденцията за изтегляне е прогресивна от декември. Очаква се повечето налични пари да бъде изтеглена най-късно до края на март. Основната част от наличната партида левове ще бъде изтеглена до края на януари”, отбеляза председателят на координационния център за еврото Владимир Иванов.

Само на 5 януари са обменени 3.5 милиона лева, а „Български пощи” са получили заявка за обмяна на още 4.5 милиона. „Всички левови банкноти и монети могат да се обменят по официалния курс в търговските банки до 30 юни тази година, а в БНБ - безсрочно. В райони без банки обменът ще се извършва от пощите - до 1000 лева на ден на човек, а до 10 000 лева - след предварителна заявка”, обясни Иванов.

И докато обмяната в България върви по план според институциите, статистиката на Бундесбанк показва, че все още има необменени над 10 милиарда германски марки.