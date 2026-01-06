Първите дни, в които България живее с двойно обращение на валути – лев и евро, бележат не просто технически преход, а важен психологически и икономически момент за обществото. Това е период, в който хората свикват да мислят в нова парична единица, да сравняват цени, да се ориентират в заплати и разходи, докато бизнесът и институциите правят реалния тест на готовността си за пълноправното въвеждане на еврото. Именно сега се вижда как теорията от регламентите се превръща в практика – в магазините, банките и в ежедневните решения на всеки българин.

Финансистът Левон Хампарцумян отбеляза, че около 350 20-тонни камиона е числеността на евромонетите в обращение в България. "Цялото количество трябва да се прибере, а левовете и стотинките да изчезнат. Физическият обем на металните монети ще намалее, ако са били 7 000 тона, сега ще станат около 3-4 000. БНБ прибира стотинките, за да ги унищожи, а с времето евромонетите ще бъдат разпространени", обяви той.

По думите му големите системи много бързо и гладко са направили преход към евро. "Проблеми ще има на по-ниски нива и ще са по-дребни. Може би трябваше да последваме примера на Финландия - тя въведе минимална стойност от 5 евроцента, няма по-дребни монети. Най-вероятно с времето цените ще станат по-закръглени, няма да е например 5,28 евро, но в момента законът налага да се прилага точният валутен курс и затова има повече нужда от монети. Служители, които работят активно с пари, са дори снабдени с маски, защото хората плащат с пари, които са били под дюшеци, в буркани и т.н.", коментира Хампарцумян. И призова гражданите да обменят валута в своите обслужващи банки.

Аксиния Баева от Българската ритейл асоциация на свой ред посочи, че проверките за необоснован ръст на цените са главно в големите вериги за сметка на малките магазинчета, където дори не е имало стартови пакети с евро.

"В магазините свършиха евроцентовете, може би с изключение на веригите за хранителни продукти. Може би подценихме ситуацията. При създадената организация за преход от лев към евро, именно магазините се явяват легитимни чейндж бюра. Все още българите основно се разплащаме в лева и в брой. Със сигурност има повече напрежение при касиерите, но има и разбиране. Не приемаме смесено плащане с двете валути. В малките магазинчета стойността просто е обърната - ако нещо е струвало 10 лева, сега е 6 евро, за да е удобно на търговеца и да няма "къдрави" цени. Когато пристигнат новите колекции от евро, директно ще работим по официално подадената ценова листа", заяви Баева.

