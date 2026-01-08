Националното тол управление предупреждава за интернет платформи, които предлагат по-скъпи винетки и с допълнителни такси.

Директорът на тол управлението Олег Асенов заяви, че продажбата на по-скъпите винетки е абсолютно незаконна. „Действащото законодателство не разрешава такъв тип продажба. Няма нито един гарантиран канал, който да е свързан с Националното тол управление и да е юридически регистриран на територията на България, който да продава винетките и с 1 стотинка повече от зададената стойност”, каза Асенов.

Сигнали до компетентните органи са били подадени още през март.

Олег Асенов обясни, че компаниите, които продават винетките, са регистрирани извън територията на България.

„Отивате в този сайт, регистрирате заявка за винетка, тази заявка отива при хора, които работят от вкъщи. Те разполагат с няколко кредитни карти, с които купуват винетката от официален канал в България на реалната ѝ цена, а сайтът я препродава. В общите условия на тези сайтове изрично е написано, че потребителят купува винетката за 49–60 евро, но заплаща и допълнителна такса от 20 евро, която е наречена такса „Приятно пътуване“ или такса „Планиране на пътуването”, обясни Асенов.

От Тол управлението търсят методи да се справят с проблема, тъй като платформите са регистрирани в зони, в които нашето законодателство нямат пряко прилагане. „Проведени са повече от 10 срещи на различни нива. Поне за ЕС ще се хармонизира законодателството. Подкрепени сме от Унгария, Полша. И те страдат от такива сайтове", каза Олег Асенов.

От институцията съветват винетките да се купуват само от bgtoll.bg, мобилното приложение или официалната партньорска мрежа.

