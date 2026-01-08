Периодът от един месец на двойно обращение на левове и евро изтича на 31 януари 2026 година. След това основната валута остава еврото по фиксирания курс от 1.95583 лева. На този курс се извършва обмяната на левове в БНБ, търговските банки и пощите.

Той обаче не е в сила за обменните бюра. Те имат право да определят собствен търговски курс, който често е по-неизгоден за клиентите и обикновено е между 1.97 и 1.99 лева за евро.

Така при курс от 1.99 лева за евро губим близо 9 евро при обмяна на 1000 лева и почти 90 евро при 10 000 лева.

Практиката е законна, но експертите съветват да сравняваме курса, за да няма ощетени.

Джобните си пари Андрей предпочита да обменя в чейнджа. „Предпочитам да не си губя времето”, споделя той. Сравнил е курсът, преди да обмени левовете си. „За по-големите суми отивам в банките, естествено. Не съм се редил на опашки, защото те превалутираха автоматично сметките ми. Така или иначе не държа много пари в брой”, твърди Андрей.

„Еврото – въпроси и отговори”: Полезни съвети за обмяната на левовете, които имаме в брой

Докато минава покрай обменно бюро, Слави преглежда курсовете, но избира банката. „Защото е по-сигурно и по-евтино – по правилния курс е. Загуба ще има, разбира се, не е нужно да се бърза на чейнджа”, заявява той.

В Закона за въвеждане на еврото не е забранено на обменните бюра да търгуват на курс, различен от фиксинга. Разликата обаче може да е до 5%. „В момента курсът, на който ние купуваме, е над фиксинг. Ние купуваме на 1.965, а фиксингът е 1.95583. На практика, всеки български гражданин може да отиде в БНБ или в банка да купи евро и да ни го продаде на нас - толкова голяма е нуждата, която имаме за евро в момента. Продаваме го на 1.985, което е значително под максимално допустимите 5% от фиксинга”, твърди Макс Баклаян, който е собственик на верига обменни бюра.

Обменни бюра у нас отчитат огромен ръст на клиентите, които заменят лева с евро

В случай, че обменим парите си по този курс, ще загубим процент и половина от сумата. „На всеки 1000 лева могат да приемат българските граждани, че поне при нас губят 15 лева. Ако не желаят това да се случи, задължително трябва да отидат в търговска банка, БНБ или пощите”, съветва Баклаян.

В края на миналата година търсенето на евро по чейндж бюрата е надвишило 10 пъти предлагането. Засилен интерес се очаква и в края на месеца.