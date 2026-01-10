Партиите са секти, в които има един вожд, а всички под него са безгласни букви. Един човек пише листите, взима решенията, говори в парламента от трибуната. Максимум по 2-3 се изказват. Всички останали са едни безмълвни, високоплатени натискачи на копчета. Нещо в нашия модел е сбъркано. Това каза сценаристът Иво Сиромахов в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов".

"Боклукът е метафора на политическата ситуация. Ако сравним политиците през 1997 г. и сега, ще видим тъжен резултат. През 90-те имаше хора, които знаеха защо са там, законите се пишеха от юристи от Христо Данов, Любен Корнезов, а във Великото Народно събрание имаше личности като Валери Петров и Йордан Радичков. Вижте сега какъв е съставът на парламента. Голяма част от НС е съставено от аматьори - автомонтьори, танцьорки, хостеси, сервитьори - аматьори. Голямата беда на България е, че не знаем как да изберем хората, които ще свършат работа", коментира той

Иво Сиромахов за политиката, смешното и тъжното в живота

"Всеки влиза в политиката с големи планове и обещания, но колко от тях бяха изпълнени през последните 30 години? А сега какво очакваме и към какво се стремим? Големият проблем на обществото е, че става все по-малко образовано и това ясно се вижда и по резултатите от изборите. Думата на 2025 година беше лицемерие. Началото на 2026 година по света е едно безумие. Все по-малко здравият разум присъства в живота ни", допълни Сиромахов.

По думите му в българския сценарий никога няма финал и не побеждава доброто или злото. "Надделяват тарикатите, дребните играчи, малките герои, които искат да прецакат системата. По-скоро дори няма сценарий, иначе можехме да предвидим какво ще се случи. Добрите хора са извън публичността, изтикани са, защото биха попречили да вървят схемите", отбеляза сценаристът.

