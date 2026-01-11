Евролигата отново е в София месец след като Апоел Тел Авив се завърна в Израел. Срещата с Анадолу Ефес, който ще се играе в българската столица, привлича сериозен интерес сред баскетболните фенове. Тя е част от редовния сезон на Евролигата и е необичайна не само заради високото спортно ниво на двата отбора, но и заради факта, че ще се проведе на неутрален терен. Това придава допълнителен заряд и прави двубоя още по-интригуващ.

Апоел Тел Авив е един от израелските клубове с нарастващо влияние в европейския баскетбол. В последните години тимът бележи сериозен прогрес и постепенно се утвърждава като конкурентен участник в Евролигата. През настоящия сезон Апоел демонстрира стабилност, дисциплина и дълбочина в състава, като постига важни победи срещу утвърдени европейски грандове и се намира в горната част на класирането.

Баскетболен мегасблъсък на най-високо ниво: „Апоел“ (Тел Авив) среща „Партизан“ в София

Мачът срещу Анадолу Ефес е преместен в София поради съображения за сигурност и отказ на турския тим да пътува до Израел. Така българската столица отново се превръща в домакин на двубой от най-високо европейско ниво, като залата ще приеме фенове от различни държави и ще създаде неутрална, но емоционална атмосфера.

Анадолу Ефес е един от най-успешните клубове в съвременната история на Евролигата, с титли и участия във Файнъл Фор през последното десетилетие. Въпреки това, през настоящия сезон турският гранд изпитва известни трудности и се опитва да намери постоянство в играта си. Двубоят с Апоел е ключов за амбициите на Ефес да се върне в борбата за плейофите.

Евролигата се пренесе в София заради „Апоел“ (Тел Авив) - клуб с дух, история и смели мечти

Историята на Евролигата

Евролигата (EuroLeague) е най-престижното клубно състезание по баскетбол в Европа и едно от най-силните в света извън НБА. Тя има дълга и интересна история, тясно свързана с развитието на европейския баскетбол и професионализацията на спорта.

Състезанието е създадено през 1958 г. по инициатива на генералния секретар на ФИБА Уилям Джоунс. Първоначално носи името Купа на европейските шампиони и е предназначено само за шампионите на отделните държави. Първият победител е латвийският ASK Riga , който доминира ранните години и печели първите три издания (1958–1960).

През десетилетията форматът на турнира се променя многократно. През 90-те години, с навлизането на професионализма и комерсиализацията, започва участието на повече отбори от водещите първенства. През 2000 г. настъпва ключов момент – създава се организацията Euroleague Basketball , която поема управлението на турнира независимо от ФИБА. От този момент официалното име става Turkish Airlines EuroLeague (на генералния спонсор).

По отношение на успехите, най-титулуваният клуб в историята на Евролигата е Реал Мадрид - с 11 титли (към 2024 г.). Следват ЦСКА Москва, Макаби Тел Авив, Панатинайкос и Олимпиакос, като гръцките и испанските отбори традиционно доминират в модерната ера. ПАО е известен с това, че печели титли в три различни десетилетия – рядко постижение в европейския спорт.

Любопитна статистика е, че финалната фаза - Final Four, въведен през 1988 г., се превръща в емблема на турнира. Само в рамките на един уикенд се решава шампионът, което прави Евролигата изключително непредсказуема. Има случаи, в които отбори, завършили извън топ 3 в редовния сезон, печелят титлата – нещо рядко срещано в други големи спортни лиги.

Евролига е и важна „фабрика за таланти“. Легенди като Дражен Петрович, Арвидас Сабонис, Деян Бодирога, Василис Спанулис и Никола Вучевич са оставили траен отпечатък, а много съвременни звезди на НБА – включително Лука Дончич – са изградили кариерата си именно там. Дончич дори печели Евролигата и наградата за MVP едва на 19 години – рекорд, който остава ненадминат.

Днес Евролигата се счита за второто най-силно баскетболно първенство в света , с изключително високо тактическо ниво, фанатична публика и дългосрочни лицензи за елитните клубове. Тя е не просто турнир, а самостоятелна екосистема, която оформя облика на европейския баскетбол вече повече от 65 години.

