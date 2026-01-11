Около 20 см е снежната покривка в Русе. Това показват данните на местната метеорологична станция. Температурата е минус 5 градуса. Скоростта на вятъра е около 40 км в час.

23 машини работят по републиканската пътна мрежа. Пътят Русе - Бяла, Русе -Разград и Русе - Силистра са отворени. От 00:30 часа до 3:05 часа беше затворен пътят Русе - Бяла за камиони над 12,5 тона, а след 3:05 часа беше отворен заради почистването на снежната покривка.

Областната администрация в Русе: Шофьорите да тръгват с коли, подготвени за зимни условия

"Републиканската пътна мрежа е почистена и транспортът може да пътува в зимни условия. На шофьорите препоръчваме да си приготвят и вериги за някои участъци. Призоваваме ги да не изпреварват снегопочистващата техника". Това заяви в „Събуди се” областният управител на Русе Драгомир Драганов.

Имаше населени места без ток, обясни Драганов. В село Ряхово изцяло без електричество, а в община Сливо поле има частична липса на ток заради повреди в електропреносната мрежа, които се отстраняват своевременно.

В Русе 30 машини обработват основните пътища, по които се движи градският транспорт.

Повече по темата гледайте във видеото.